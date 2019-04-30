Число пострадавших в ходе беспорядков в Каракасе превысило 50 человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в столице Венесуэле Каракасе, передает во вторник американский телеканал CNN. Ранее сообщалось, что ранения и травмы в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле получили не менее 19 человек.

Как отмечает CNN, 52 пострадавших в Каракасе были доставлены в больницу. В частности, 32 были ранены резиновыми пулями, а еще один человек получил огнестрельное ранение.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Хуан Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.