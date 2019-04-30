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Болтон призвал сподвижников Мадуро перейти на сторону оппозиции

Он пообещал в этом случае снять с них из санкции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал сподвижников президента Венесуэлы Николаса Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо".

Он в частности обратился к главе минобороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией Ивану Эрнандесу.

"Владимир Падрино, Майкелm Морено, Иван Эрнандес, ваше время заканчивается. Это ваш последний шанс. Примите амнистию от временного президента Хуана Гуайдо, защитите конституцию и отстраните Мадуро. Мы исключим вас из санкционного списка. Останетесь с Мадуро, вы пойдете ко дну вместе с этим кораблем", - написал Джон Болтон в твиттере.

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