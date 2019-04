Болтон призвал сподвижников Мадуро перейти на сторону оппозиции

Он пообещал в этом случае снять с них из санкции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал сподвижников президента Венесуэлы Николаса Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо".

Он в частности обратился к главе минобороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией Ивану Эрнандесу.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido"s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.