Принц Нарухито приступит к церемониям восшествия на императорский престол Японии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - 59-летний принц Нарухито - старший сын отрекшегося накануне 125-го императора Японии Акихито - в среду приступит к церемониям, сопровождающим его восхождение на императорский трон Японии.

Вместе с тем, согласно традиционному летоисчислению в Японии, в ночь на среду предыдущая эра Хэйсэй ("Установление мира") сменилась на эру "Рэйва" - "Прекрасная гармония" - эпоху правления 126-го императора Японии Нарухито.

Однако процесс смены императорской власти в Японии включает в себя множество различных церемоний, основная часть которых должна состояться позднее - в октябре этого года.

В свою очередь 1 мая Нарухито получит императорские регалии - бронзовое зеркало Ята-но кагами, подвески из яшмы Ясакани-но магатама и меч Кусанаги-но цуруги. Эта церемония должна начаться в 10:30 по местному времени (4:30 мск), и на ней ожидается присутствие глав трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной.

Затем, с 11:10 (5:10 мск) новый император выступит со своей первой речью, после чего приветственную речь также произнесет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Во время этой части церемонии число присутствующих составит 338 человек - столько же, сколько на церемонии отречения императора Акихито.

Сама церемония вступления на престол состоится 22 октября: во время ритуала новый император встанет на возвышение - "Хризантемовый трон" - и объявит о вступлении на престол. За этим последует серия праздничных банкетов, на которой будут приглашены представители иностранных государств.

При этом в МИД Южной Кореи заявили о том, что рассматривает возможность направить в Японии делегацию в октябре, когда в Токио состоится церемония коронации Нарухито.

Также церемонии, приуроченные к интронизации, будут проходить в ноябре.

Теперь наследником престола становится 53-летний принц Акисино (Фумихито) - младший сын отрекшегося императора Акихито и его супруги Митико.

Будущий император Японии Нарухито родился 23 февраля 1960 в Токио. Наследником престола его назначили после смерти деда - императора Хирохито 7 января 1989 года.

В 1983 - 1985 годах обучался в Великобритании в Мертон Колледже, Оксфорд. В 1988 году получил степень магистра исторических наук в Университете Гакусюин.

В 1993 году он женился на Масако Оваде - сотруднице МИД Японии. В 2001 году у пары родилась дочь - принцесса Тоси.

Нарухито увлекается альпинизмом и пешеходным туризмом, интересуется проблемами водных ресурсов Земли.