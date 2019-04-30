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Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры

Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры
Жители Токио отмечают наступление новой эры "Рэйва"
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тысячи людей собрались в Токио на самом оживленном в мире перекрестке, чтобы встретить наступление новой эры "Рэйва" в Японии.

Как передает корреспондент "Интерфакса", люди в приподнятом настроении покидают окрестные бары в районе Сибуя и собираются в сквере Хатико у памятника знаменитой собаке породы акита-ину, символа верности и преданности.

Многие собравшиеся одеты в костюмы супергероев и популярных аниме-персонажей, в том числе покемонов. Среди них много иностранцев.

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В свою очередь полиция Токио усилила меры безопасности в центре столицы. На перекрестке в Сибуя собрались десятки полицейских. Они пытаются оптимизировать перемещение людей. В переулках припаркованы автобусы полиции с защитными сетками на окнах.

Между тем, токийское метро не стало продлевать работу. Как заявил корреспонденту "Интерфакса" один из служащих станции Сибуя, метро прекратит работу как обычно - в промежутке между 12:00 и 1:00 ночи.

Тем временем в преддверии смены эпохи в Токио прошел 25-й гей-парад. 28 апреля тысячи людей с радужными флагами собрались в районе Сибуя. По данным организаторов, в мероприятии должны были принять участие 180 тыс. человек. Парад прошел под лозунгом "Будь тем, кем являешься".

Во вторник император Акихито отрекся от престола после 30 лет правления. С его уходом в Японии завершается эра Хэйсэй - "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года. На смену Хэйсэй 1 мая - вместе с новым императором Нарухито - придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

Император Японии отрекся от престола

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Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинное одеяние Акихито посетил главное императорское святилище Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.Император официально ушел в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Установление мира". Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей. Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору. С восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония". Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.85-летний император Акихито произнес свое прощальное послание, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи. На церемонии присутствовала супруга Акихито императрица Митико, его сын Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления.Следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито. Его интронизация намечена на 1 мая 2019 года. Новый император в отдельной церемонии унаследует императорские регалии - меч и драгоценности, а также императорские печати как доказательство его преемственности в качестве 126-го императора страны. На фото: наследный принц Японии Нарухито и принцесса Масако.Сотни человек собрались у Императорского дворца в Токио
Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинное одеяние Акихито посетил главное императорское святилище Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.
Токио Япония

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