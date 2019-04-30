Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры

Жители Токио отмечают наступление новой эры "Рэйва" Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тысячи людей собрались в Токио на самом оживленном в мире перекрестке, чтобы встретить наступление новой эры "Рэйва" в Японии.

Как передает корреспондент "Интерфакса", люди в приподнятом настроении покидают окрестные бары в районе Сибуя и собираются в сквере Хатико у памятника знаменитой собаке породы акита-ину, символа верности и преданности.

Многие собравшиеся одеты в костюмы супергероев и популярных аниме-персонажей, в том числе покемонов. Среди них много иностранцев.

В свою очередь полиция Токио усилила меры безопасности в центре столицы. На перекрестке в Сибуя собрались десятки полицейских. Они пытаются оптимизировать перемещение людей. В переулках припаркованы автобусы полиции с защитными сетками на окнах.

Между тем, токийское метро не стало продлевать работу. Как заявил корреспонденту "Интерфакса" один из служащих станции Сибуя, метро прекратит работу как обычно - в промежутке между 12:00 и 1:00 ночи.

Тем временем в преддверии смены эпохи в Токио прошел 25-й гей-парад. 28 апреля тысячи людей с радужными флагами собрались в районе Сибуя. По данным организаторов, в мероприятии должны были принять участие 180 тыс. человек. Парад прошел под лозунгом "Будь тем, кем являешься".

Во вторник император Акихито отрекся от престола после 30 лет правления. С его уходом в Японии завершается эра Хэйсэй - "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года. На смену Хэйсэй 1 мая - вместе с новым императором Нарухито - придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".