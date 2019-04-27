Российские военные сообщили о нарушениях перемирия в Сирии
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии вновь фиксирует случаи нарушения перемирия боевиками в нескольких населенных пунктах Сирии, сообщил руководитель ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, за минувшие сутки подверглись обстрелам боевиков город Латакия, населенные пункты Хараб-эш-Шейх, Айн-Слеймо, дважды - Джуб-эль-Ахмар, Сараф в провинции Латакия, западная окраина города Алеппо, населенный пункт Сабикия провинции Алеппо.