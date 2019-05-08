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Что произошло за день: среда, 8 мая

Реальные сроки для Кокорина и Мамаева, смена главкома ВМФ РФ, отмены рейсов "Аэрофлота" с Superjet 100

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд вынес обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговорив их к реальным срокам заключения. Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорин - 1 год и 6 месяцев. Именно на таких сроках настаивало обвинение. Поскольку день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима, Кокорину осталось отбыть 7,5 месяцев лишения свободы, Мамаеву - 6,5 месяцев.

- Владимир Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России. Им стал адмирал Николай Евменов, руководивший Северным флотом.

- Правительство Украины признало недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе. МИД Украины также обратится к другим государствам с призывом не признавать подобные документы. Граждане Украины, проживающие на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта РФ, не смогут получить социальные выплаты и пенсии, заявила украинский министр по делам ветеранов.

- В МИД Швеции сообщили о решении России выслать из страны двух шведских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова воздержалась от комментариев по поводу этой информации.

- "Аэрофлот" за день отменил, пять рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Отменены парные (с перевозкой туда-обратно) рейсы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону в "Шереметьево". 5 мая SSJ-100 совершил аварийную посадку в "Шереметьево" и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

- Композитор Евгений Крылатов умер в Москве на 86-м году жизни. Он написал музыку к "Трое из Простоквашино", "Достоянию республики", "Чародеям", "Приключениям Электроника" и "Гостье из будущего". Среди его работ - "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далёко" и другие.

- Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые показали своего новорожденного сына. Первенец получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

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