14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

"Пожар произошел ориентировочно в 18:30 по местному времени (17:30 по Москве) на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов". Во время инцидента 14 человек получили ожоги различной степени тяжести", - сообщает компания Saipem, арендующее судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Согласно сообщению, пострадавшие эвакуированы на бакинский берег посредством корабля Citadel.

Компания отмечает, что пожар на судне потушен. Возгорание произошло во время трубоукладочных работ.