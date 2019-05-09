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14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

"Пожар произошел ориентировочно в 18:30 по местному времени (17:30 по Москве) на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов". Во время инцидента 14 человек получили ожоги различной степени тяжести", - сообщает компания Saipem, арендующее судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Согласно сообщению, пострадавшие эвакуированы на бакинский берег посредством корабля Citadel.

Компания отмечает, что пожар на судне потушен. Возгорание произошло во время трубоукладочных работ.

Азербайджан Каспийское море

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