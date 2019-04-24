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Сгоревший в Черном море танкер "Маэстро" отбуксировали из российских вод

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Танкер "Маэстро", который вместе с судном "Канди" больше месяца горел в Черном море, отбуксирован в среду за пределы территориальных вод РФ. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Росморречфлота.

"Да, "Маэстро" сегодня отбуксировали за пределы наших территориальных вод", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Росморречфлота также уточнили, что пункт назначения буксира с "Маэстро" - Измир (Турция).

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Пожар на одном из танкеров прекратился в конце февраля, на втором - в начале марта. С тех пор, после дрейфа в сторону Крымского полуострова, они находились в территориальных водах РФ.

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Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Все спасенные были выписаны из городской больницы 25 января, на следующий день они покинули Крым.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

Как сообщал ранее Российский профессиональный союз моряков (аффилированный член Международной транспортной федерации, ITF), оба танкера, предположительно, принадлежат одной турецкой компании.

15 марта были подписаны два акта приема-передачи судов от Морспасслужбы к ООО "Ювас-Транс" (Керчь) - компании-агенту судовладельца.

Крым Росморречфлот

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