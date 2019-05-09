В Японии произошло очередное извержение вулкана Асо

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Произошло очередное извержение вулкана Асо на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, сообщило национальное метеорологическое управление страны.

В радиусе нескольких километров от кратера вулкана действует эвакуационная зона.

Сообщений о каком-либо ущербе от извержения не поступало.

Асо - один из крупнейших вулканов в Японии и мире. Его высота составляет 1592 м. На сегодняшний день это уже четвертое извержение вулкана.