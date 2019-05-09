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Парламент Сингапура принял закон о борьбе с фейковыми новостями

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сингапурский парламент принял закон о борьбе с фейковыми новостями, позволяющий госорганам требовать внесения правок или удаления контента, а также блокировать сайты, распространяющие недостоверную общественно значимую информацию. Об этом в четверг сообщила газета The Straits Times.

Рассмотрение проекта длилось два дня, а голосование прошло в среду, отмечает газета.

Закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное распространение фальшивой информации с максимальным наказанием в виде заключения под стражу до 10 лет и штрафа в размере до 1 млн сингапурских долларов (735 тыс. долларов).

"Закон "О защите от распространения в интернете фейковой информации и манипуляций" не является политическим инструментом по укреплению власти правящей партии (Партии народного действия - ИФ)", - сказал министр внутренних дел, юстиции республики Кей Шанмугам. "Это способ формирования общества, которое должно быть в Сингапуре", - добавил глава ведомства. По его словам, "новый закон предоставит правительству инструменты для борьбы с ложными высказываниями в интернете, которые за считаные минуты могут нанести непоправимый вред".

Критики утверждают, что закон предоставляет государственным органам беспрецедентную власть и сдерживает свободу слова, и считают, что обязанность по определению недостоверной информации в последней инстанции должна быть возложена на частный сектор. По их мнению, фактчекинг, контроль со стороны технологических гигантов в лице, например Google, Facebook и Twitter, а также повышение медиаграмотности населения являются достаточными мерами.

Газета отметила, что в рейтинге свободы прессы Сингапур занял 151 место из 180.

Сингапур

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