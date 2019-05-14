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Что случилось этой ночью: вторник, 14 мая

Новые санкции против "Северного потока-2", конфликт США и Турции из-за закупок С-400

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– США предложили Турции перенести покупку С-400 на следующий год. Американские власти беспокоятся по поводу совместимости российского оружия с техникой НАТО. Турция не собирается отказываться от сделки с Россией.

– Сенат США подготовил законопроект о санкциях против строителей "Северного потока-2". Владельцам компаний и транспорта запретят въезд в США и заморозят активы. Санкции коснутся страховщиков, которые работают со строителями газопровода.

– Финляндия предложила провести встречу Путина и Трампа. По информации источников, решение о встрече зависит от политической воли сторон. Год назад Финляндия уже провела российско-американский саммит.

– Путин и Эрдоган поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Президенты обсудили координацию действий по урегулированию в Сирии.

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