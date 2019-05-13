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Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента России.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий. Подчеркнута важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования, - отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что обсуждены актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы.

"Условлено о продолжении интенсивных контактов", - отмечается в сообщении.

Владимир Путин Реджеп Эрдоган Россия Турция

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