Поиск

Финляндия предложила провести встречу Путина и Трампа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Финляндия готова организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах, при этом собеседники издания подчеркивают, что многое зависит от политической воли сторон и их настроенности на диалог.

"Отношения, которые строятся между такими крупными странами, как Россия и Соединенные Штаты, важны как для глобального уровня, так и для Европы и для Финляндии в частности. С нашей точки зрения, важно, чтобы диалог продолжался. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем. В связи с этим Финляндия всегда готова предоставлять свои добрые услуги, когда они понадобятся. Однако все зависит от самих стран, от их готовности вести диалог", - приводит газета слова одного из своих собеседников.

Издание напоминает, что первый саммит Путина и Трампа прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки. Переговоры президентов РФ и США продлились более двух часов и были позитивно восприняты европейскими и мировыми лидерами.

Расходы Финляндии на организацию встречи тогда составили до 10 млн евро, однако, как подчеркнул премьер-министр страны Юха Сипиля, эти траты - достойная инвестиция в имидж страны, отмечается в статье "Известий".

Владимир Путин Дональд Трамп Финляндия

Новости по теме

Новости

Два самолета столкнулись на Аляске

Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

США предложили Турции перенести покупку С-400 на следующий год

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка Коломойского

Что произошло за день: понедельник, 13 мая

Ушаков прокомментировал сообщения о запросе США на встречу Трампа с Путиным

Ушаков прокомментировал сообщения о запросе США на встречу Трампа с Путиным

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни

Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');