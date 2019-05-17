Казахстан оценил объем нефти, загрязненной в трубопроводе "Дружба"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объем казахстанской нефти, испорченной при транспортировке через трубопровод "Дружба", составил порядка 600 тыс. тонн, сообщил замминистра энергетики Асет Магауов.

"Надо отметить, что мы по "Дружбе" с 2013 года нефть не качаем. Мы используем небольшое ответвление от нефтепровода "Дружба" в сторону Усть-Луги. Там, действительно, мы получили некондиционную нефть, но удалось переговоры с покупателем провести, чтобы эту нефть они приняли. Порядка 590 тыс. тонн, шесть танкеров с некондиционной нефтью было отгружено", - сказал Магауов журналистам в кулуарах XII Астанинского экономического форума.

Он заверил, что в данный момент нефть, выходящая из нефтепровода, соответствует всем параметрам.

Как пояснил замминистра энергетики, если у грузоотправителя возникнут опасения о возможных потерях, то единый оператор по транспортировке нефти "КазТрансОйл" может обратиться с претензией к "Транснефти".