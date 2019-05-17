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Казахстан оценил объем нефти, загрязненной в трубопроводе "Дружба"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объем казахстанской нефти, испорченной при транспортировке через трубопровод "Дружба", составил порядка 600 тыс. тонн, сообщил замминистра энергетики Асет Магауов.

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"Надо отметить, что мы по "Дружбе" с 2013 года нефть не качаем. Мы используем небольшое ответвление от нефтепровода "Дружба" в сторону Усть-Луги. Там, действительно, мы получили некондиционную нефть, но удалось переговоры с покупателем провести, чтобы эту нефть они приняли. Порядка 590 тыс. тонн, шесть танкеров с некондиционной нефтью было отгружено", - сказал Магауов журналистам в кулуарах XII Астанинского экономического форума.

Он заверил, что в данный момент нефть, выходящая из нефтепровода, соответствует всем параметрам.

Как пояснил замминистра энергетики, если у грузоотправителя возникнут опасения о возможных потерях, то единый оператор по транспортировке нефти "КазТрансОйл" может обратиться с претензией к "Транснефти".

Откуда взялась грязная нефть

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

В хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей подозреваются шесть человек. Четверо их них задержаны.

Казахстан Дружба

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