Украинское издание опубликовало проект указа о роспуске Рады

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Издание "Страна.ua" опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.

По словам издания, опубликованный документ - предварительная версия, а текст пока не утвержден.

"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - заявил источник в окружении Зеленского.

Согласно проекту указа, досрочное прекращение полномочий парламента связано с недостаточным количеством депутатов в фракциях после выхода из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи".

По данным телеканала NewsOne, в указе постановляется не только досрочно прекратить полномочия парламента восьмого созыва, но и назначить внеочередные выборы на 14 июля.

Подписание документа, по данным СМИ, запланировано на 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что парламентская коалиция "Европейская Украина" прекратила свою деятельность. Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.