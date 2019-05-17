Роспуск Верховной рады стал временно невозможен из-за развала парламентской коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании в пятницу объявил прекращении деятельности парламентской коалиции "Европейская Украина".

"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность... И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - объявил Парубий с трибуны парламента.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Фракция партии "Народный фронт" на заседании Верховной Рады Украины в пятницу утром проголосовала за выход из парламентской коалиции, совет фракции единогласно поддержал это решение, сообщили украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, утром в пятницу партия "Народный фронт" провела заседание фракции с участием Арсения Яценюка, на котором депутаты единогласно поддержали эту инициативу. "Против никого не было - выходим с облегчением", - сообщил собеседник "Украинской правды".

Позже лидер второй по численности фракции Рады "Народный фронт" Максим Бурбак заявил о ее выходе из парламентской коалиции. "Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - сказал он на пленарном заседании парламента в пятницу.

Бурбак заявил, что новые обстоятельства в украинской политике требуют максимальной консолидации государственнических сил в парламенте. "Новый президент. Новая повестка дня. Новая коалиция", - сказал политик.

Он подчеркнул, что за пять лет действующий парламент, два правительства и в целом власть провели больше изменений, чем за предыдущие 20 лет.

Распавшаяся коалиция

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.