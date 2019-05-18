Что произошло за день: суббота, 18 мая

Отставка австрийского вице-канцлера, нападение на Шварценеггера и ненужные американским школьникам арабские цифры

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке после публикации расследования о скандальном видео, на котором ведет переговоры с якобы богатой россиянкой. Женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. Штрахе заявил, что никогда не делал ничего противозаконного. Канцлер Себастиан Курц отказался в дальнейшем сотрудничать со своим вице-канцлером.

- Племянница Сергея Скрипаля заявила, что экс-сотрудник ГРУ жив. По ее словам, дочь отравленного бывшего полковника также жива, но где находятся Скрипали их родственница не знает.

- Часть праха Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище. Оставшееся, согласно желанию журналиста, будет развеяно над горой Митридат в Керчи

- На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР. Знаменитого актера и политика ударил в спину неизвестный. По словам Шварценеггера, он думал, что его просто толкнули.

- Более половины американцев выступили против изучения арабских цифр в школе. Исследование маркетинговой компании показало, что так ответили 56% опрошенных. Исследователи намеренно не объясняли респондентам, что такое арабские цифры, чтобы оценить уровень предвзятости в обществе.