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Глава МИД Украины объявил о своей отставке

Глава МИД Украины объявил о своей отставке
Павел Климкин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление о своей отставке.

"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - сказал Климкин в видеообращении, опубликованном в его фейсбуке в пятницу.

Он заявил о планах идти в политику и намерении стать народным депутатом Украины.

"На сегодня потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции почти исчерпан. Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть очень много различных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше. Все остальное - потом", - сказал Климкин.

Климкин возглавлял ведомство с июня 2014 года.

Украина Павел Климкин

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