Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной рады в своем обращении к украинскому народу.

В понедельник Зеленский официально вступил в должность президента Украины.