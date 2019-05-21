Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан

Владимир Зеленский во время инаугурации Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года основаниями для досрочных парламентских выборов, сообщается во вторник на сайте главы государства.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - сказал Зеленский по итогам встречи руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп.

По информации пресс-службы президента, на встрече речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов. Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов - она будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске парламента.

Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Кроме этого, отметили в пресс-службе, на встрече поднимали вопрос освобождения украинцев со из "российского плена". Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

Накануне вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Он дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его за это время принять ряд неотложных законов.