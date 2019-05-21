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США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400
Цех сборки легкобронной техники на дочернем предприятии конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - США во вторник расширили санкции против РФ, добавив в черный список два российских предприятия и военный учебный центр, уличенные в нарушении режима нераспространения.

Из документа следует, что попавшие под санкции учреждения нарушили запрет на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.

В сообщении госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США, поясняется, что санкции вводятся в отношении "Конструкторского бюро приборостроения", расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода "Авангард" и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет.

Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.

Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки госдепа США в предыдущие годы, причем - тоже за нарушение режима нераспространения.

Московский завод "Авангард", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей", является единственным производителем ракет для комплексов С-300 и С-400.

Тульское КБП (входит в состав "Ростеха"), одно из крупнейших российских оборонных предприятий, занимается разработкой высокоточного оружия и систем ПВО.

США

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