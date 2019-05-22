Поиск

Спикер Рады назвал антиконституционным указ Зеленского о ее роспуске

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов ведет к конституционному кризису на Украине.

"По моему глубокому убеждению, указ президента - это не только пренебрежение Конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис", - сказал Парубий в среду на внеочередном заседании Рады.

При этом он отметил, что не может "остановить" указ президента. "Только суд определит его соответствие Конституции", - заявил спикер, поддержав инициативу народных депутатов, которые планируют обратиться в Конституционный суд.

"Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже самих выборов. Но вместе с тем я убежден, что я как председатель Верховной рады должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции", - сказал Парубий.

Накануне Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Украина Владимир Зеленский Верховная рада Андрей Парубий

Новости

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

Опрос показал лидерство партии Зеленского на будущих выборах в Верховную раду

Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в приложении "Карты"

Что случилось этой ночью: среда, 22 мая

Группа конгрессменов обеспокоена результатами слушаний по Ирану

Белый дом предложит внести в ограничительный список Минторга США еще одну компанию из КНР

СМИ КНДР назвали бывшего вице-президента США Байдена "глупцом с низким IQ"

Трамп обвинил демократов в желании провести повторное расследование Мюллера

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');