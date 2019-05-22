В Раде разделились мнения об инициативе Зеленского изменить закон о выборах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На внеочередном заседании Верховной рады Украины в среду народные депутаты в отсутствие на руках текста президентского законопроекта об изменении избирательного законодательства, ради которого их сегодня и созвали, высказывают свои позиции касательно поддержки президентской инициативы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", выступающий с трибуны парламента глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что фракция не будет поддерживать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно отказа от мажоритарной составляющей и снижения проходного барьера в парламент.

"Пропорциональная система с закрытыми списками - это большая коррупция. Вот что нам говорит гражданское общество. Потому наша фракция не будет поддерживать этот законопроект", - сказал он.

В свою очередь, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко высказался против мажоритарной системы, но также и заявил, что выступает против чисто пропорциональной системы, которую предлагает Зеленский. "Потому мы за открытые партийные списки, за изменения избирательной системы, за проведения выборов парламента по новой открытой прозрачной избирательной системе", - сказал Ляшко.

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк выступил за отмену мажоритарной части закона о выборах. "Чистая пропорционалка - это возвращение к справедливости", - сказал Березюк.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция поддержит инициативу президента Украины. "Мы голосуем за", - сказала она с трибуны парламента.

В свою очередь во фракции "Оппозиционный блок" заявили, что выступают за принятие избирательного кодекса с пропорциональной системой выборов в Раду с открытыми списками. "Фракция "Оппозиционный блок" поддерживает идею проведения выборов в Верховную Раду по пропорциональной партийной системе с открытыми списками. Мы считаем, что это приведет к структурированию общества по партийным предпочтением и станет залогом ответственности политиков перед избирателями. Но мы категорически против изменения закона после старта избирательного процесса", - заявил глава фракции Вадим Новинский.

При этом выступавший с трибуны лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак воздержался от озвучивания позиции фракции касательно поддержки или не поддержки данной инициативы Зеленского.

Вместе с тем, в депутатской группе "Видродження" также заявили, что не намерены голосовать за изменения в закон о выборах. "Напомню, что мы с вами приняли в первом чтении Избирательный кодекс и сегодня просто пытаются тут протолкнуть, фактически совершить переворот и снова возвратить нас в те времена, когда парламента не будет, будут штыки, как акционерные общества. Поэтому нельзя за это голосовать, нельзя согласно регламенту регистрировать, нельзя его сегодня рассматривать - необходимо 14 дней, если он уже будет зарегистрирован. И нельзя вообще голосовать за вещи, которые сегодня подвергают опасности всю Украину", - сказал нардеп из группы Антон Яценко.

Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов в своем выступлении подчеркнул, что мажоритарная система не должна исчезнуть в Украине. "Воля народа" сегодня - за открытые списки пропорциональной системы", - сказал он.

Депутатские группы "Воля народа" и "Видродження" сформированы из народных депутатов, избранных в парламент по мажоритарным округам.