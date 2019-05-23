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Доверие Зеленскому выразили почти 60% украинцев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Большинство украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому и Вооруженным силам, о чем свидетельствуют результаты мониторингового опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, Центром "Социальный мониторинг" и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ.

Согласно обнародованным в четверг данным, Зеленскому в целом доверяют почти 58% (35,1% - скорее доверяют, 23% - полностью доверяют). Пятый президент Украины Петр Порошенко вызывает доверие у 15% респондентов (11,3% и 3,7% соответственно).

ВСУ в целом доверяют более 64%, Национальной полиции - 30,7%, правоохранительным органам - 30,6%, Службе безопасности - 29,9%. Уровень доверия прокуратуре в целом 18,4%.

Нацбанку Украины доверяют 22,9% украинцев, Кабинету министров - 14,8%, политическим партиям - 13,3%, Верховной Раде - 10,3%.

Опрос проводился 10-18 мая в 24-х областях Украины и Киеве.

Инаугурация Владимира Зеленского

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