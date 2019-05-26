Явка на выборах в Европарламент превысила показатели прошлых лет

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Европарламент 2019 года продемонстрировала рост активности избирателей и превысила показатели предыдущих лет, по всем 27 странам ЕС она составила 51%.

"Оценка явки по 27 странам составила 51%, что больше, чем на прошлых выборах и вообще в последние годы. Если судить с учетом Великобритании, то показатель составит от 49% до 52%", - объявил в Европарламенте глава его пресс-службы.

Явка на прошлых выборах в Европарламент в 2014 году составила 42,61%.