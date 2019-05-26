Опросы показали лидерство партии Курца на выборах в Европарламент в Австрии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На выборах в Европарламент в Австрии лидирует партия канцлера страны Себастьяна Курца "Австрийская народная партия" (АНП) с 34,5%, поддержка правых чуть снизилась на фоне скандала, сообщает телеканал ORF со ссылкой на экзит-поллы.

Вслед за АНП идет Социал-демократическая партия Австрии с 23,5%.

Правые на выборах несколько потеряли в голосах. Австрийская партия свободы (АПС), во главе которой ранее находился бывший вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший в отставку на фоне скандала, может получить 17,5% голосов - на 2,2% меньше, чем на прошлых выборах.

Партия Зеленых с 13,5% - на четвертой строчке, а следом за ней - Новая Австрия и Либеральный форум (НЕОС) с 8%.

Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера 18 мая после публикации видео, снятого на Ибице. На записи он перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Австрии Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, но точная дата пока не назначена.