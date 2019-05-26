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Ле Пен призвала Макрона сделать выводы из голосования и распустить парламент

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава французского "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что голосование за ее партию на выборах в Европейский парламент представляет реальное общественное мнение и призывает президента страны Эмманюэля Макрона сделать соответствующие выводы.

"По моему мнению, у него нет другого выбора, как распустить Национальное собрание, предоставив возможность для более демократичных и представляющих, наконец, реальное общественное мнение страны выборов", - заявила французский политик после предварительного подведения итогов голосования во Франции в Европейский парламент.

Она сказала, что ее партия с радостью воспринимает тот высокий результат, которого ранее еще не добивалась.

Как сообщалось, "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент, и, судя по предварительному прогнозу, побеждает с 23,2 % голосов.

"Будьте уверены, что голосование за список "Национального объединения" - это голосование за Францию и за народ", - сказала французский политик.

"Это огромная честь, и мы отдаем отчет в ответственности за это", - заверила Ле Пен.

Франция Марин Ле Пен Эмманюэль Макрон

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