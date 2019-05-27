Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

Предварительные результаты выборов в Европарламент, победа Финляндии в ЧМ по хоккею, подведение итогов президентских выборов в Литве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Европарламент представил предварительные результаты выборов. Лидерами стали Европейская народная партия (179 мест), "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (150 мест). Националисты и евроскептики укрепили позиции после обновления данных. Во Франции партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен опередила партию президента страны Эммануэля Макрона, согласно предварительным данным. Ле Пен призвала Макрона распустить парламент.

- Экономист Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы. Независимый кандидат получил 70,64% голосов после обработки данных с 1521 участка из 1972. Эксперты отмечают, что голоса из Вильнюса еще не подсчитаны, и отрыв может уменьшиться.

- Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею. В финальном матче финны нанесли поражение национальной команде Канады со счетом 3:1. Чемпионат 2019 года завершился в Словакии.

- "Известия" узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары. Дмитрий Медведев поручил трем министерствам проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили, что пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года

- Минобороны предложило перепроверять здоровье призывников с отсрочкой. Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. Их цель - выявление симулянтов.

- Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области. В составе объекта запланированы контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и "другие терминалы". Стоимость морского порта мощностью 48 млн тонн оценивается в 200 млрд рублей. Власти региона должны представить бизнес-план проекта к 1 июля.