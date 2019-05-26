Пятеро мирных жителей погибли при обстреле боевиками в Идлибе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Сирии, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате обстрела города Скальбия погибли пять мирных жителей, 12 ранены, сообщил на брифинге в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

"Днем 26 мая 2019 г. боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ) с территории зоны деэскалации Идлиб пять раз обстреляли населенный пункт Скальбия из реактивных систем залпового огня. В общей сложности террористами выпущено 38 ракет. Несколько ракет попали в "Национальную больницу Скальбия". По информации сирийских экстренных служб, пять мирных жителей погибло, ранено 12 человек", - сказал Купчишин.

По его словам, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов, Айн-эль-Кантара (дважды), Нахшебба (дважды), Раша, Дарх-Абу-Асад, Икко, Хамрат, Касталь-эль-Бордж, Ройсет-Рушу, Шиллиф провинции Латакия, города Хама (дважды), населенных пунктов Айн-эль-Крум, Скальбия (пять раз) провинции Хама.

В рамках реализации указа президента Сирии власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 25 мая 2019 года амнистировано 58005 человек.