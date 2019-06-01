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С территории Сирии выпустили две ракеты в сторону израильских Голан

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Две ракеты выпущены в субботу с территории Сирии в сторону контролируемых Израилем Голанских высот, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

По ее данным, израильские военные проверяют сообщения, согласно которым одна ракета упала в районе израильского лыжного курорта на горе Хермон, другая - в пределах территории Сирии.

Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

Израиль Голанские высоты Сирия

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