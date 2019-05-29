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В Минобороны сообщили о сроках поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

Первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года

В Минобороны сообщили о сроках поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57, первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года, заявил журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Первый самолет мы получим к концу этого года. Речь идет уже о серийной машине. Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены", - сказал Криворучко в ходе посещения данного предприятия в среду.

В ходе поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации серии.

Су-57 ВКС РФ Минобороны

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