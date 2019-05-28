Kronen Zeitung сообщила, что девушка из видео со Штрахе была боснийской студенткой

Ранее в СМИ девушку, предлагавшую на видеозаписи деньги бывшему вице-премьеру Австрии, назвали "племянницей российского олигарха"

Хайнц-Кристиан Штрахе Фото: epa/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Девушка, фигурировавшая на видеозаписи, которая спровоцировала политический скандал в Австрии, оказалась боснийской студенткой, пишет в среду австрийское издание Kronen Zeitung.

17 мая немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

На этой встрече также присутствовал глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус.

По информации Kronen Zeitung, претендентку на роль богатой россиянки, авторы видео тщательно выбирали на основе информации о личной жизни Штрахе. За участие в создании видеозаписи она получала около 7 тыс. евро в сутки.

Отмечается, что еще до встречи на вилле, она несколько раз встречалась Гуденусом, занимавшим тогда пост вице-мэра Вены, якобы с целью приобрести участок для охоты и "сумела завоевать его доверие".

На встрече боснийская студентка продемонстрировала знания в области сельского хозяйства и лесничества, что усыпило бдительность политика.

В ходе встречи авторы видео прослушивали разговор девушки со Штрахе и Гуденусом и делали ей подсказки. Издание отмечает, что мотивами, побудившими авторов, снять видеоролик, стали "личная месть и глубокое неприятие либеральной политики".

Накануне правительству канцлера Австрии Себастьяна Курца парламент выразил вотум недоверия в результате скандала вокруг Штрахе.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.