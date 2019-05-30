Посольство РФ в США отвергло обвинения по нарушению СНВ-3

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия отвергает обвинения США по Договору между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявляет в четверг Посольство России в США.

"Мы считаем необходимым указать на некоторые из вопиющих искажений фактов, которые вводят в заблуждение аудиторию и создают искаженную картину фактического положения дел", - говорится в заявлении, опубликованной на странице посольства в фейсбуке.

Отмечается, что критики договора выявляют следующие "неудачи". Во-первых, что договор позволил России увеличить число боеголовок.

"Фактически, при новом СНВ Россия сократила свой ядерный арсенал. (...) Россия в настоящее время развернула 176 пусковых установок и 89 боеголовок ниже договорных пределов", - уточняется в заявлении.

Также дипломаты называют не соответствующими действительности заявления США о том, что система проверки договора неэффективна.

"Это заявление идет вразрез с заверениями многих официальных лиц США (включая генерала Джона Хайтена, командующего Стратегическим командованием США), что новый старт служит интересам национальной безопасности США именно потому, что его режим мониторинга обеспечивает прозрачность и понимание ядерных сил другой стороны", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, отвергаются заявления США, что новые нестратегические ядерные вооружения не включены в СНВ-3.

"Вышеуказанные неверные толкования часто являются результатом затянувшегося перерыва в двустороннем диалоге по вопросам стратегической стабильности. Мы неоднократно призывали к его возобновлению откровенным и взаимовыгодным образом", - следует из заявления посольства России в США.

В рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был подписан в Праге 8 апреля 2010 года, США и Россия договорились в течение семи лет сократить свои СНВ по развернутым МБР, БРПЛ и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) до 700 единиц, по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц, по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Как сообщил 26 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США, Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет. В минувший вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.

Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля.