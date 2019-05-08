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В конгрессе США представили законопроект о продлении СНВ-3

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Члены конгресса США в среду внесли на рассмотрение законопроект, призывающий продлить заключенный с РФ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года, сообщается на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.

Законопроект, представленный конгрессменом-республиканцем Майклом Макколом и конгрессменом-демократом Элиотом Энгелом, призывает президента США Дональда Трампа "сохранить ограничения в отношении российских ядерных сил". Продлить СНВ-3 конгрессмены призывают в случае, если Россия не будет нарушать договор, и, если не будет составлен альтернативный договор, который по охвату будет либо аналогичен СНВ, либо еще более масштабным.

"Договор СНВ-3 способствовал глобальной безопасности около десятилетия, ограничивая возможности России развертывать ядерное оружие. Пока Россия придерживается договора, его продление входит в интересы национальной безопасности США", - заявил Маккол.

Действие десятилетнего договора СНВ-3 истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

США Конгресс

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