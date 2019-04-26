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В Москве приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия

В МИД РФ готовы обсуждать новые разоруженческие договоренности с Вашингтоном при наличии конкретных предложений

В Москве приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о том, что все страны должны отказаться от ядерного оружия.

"С учетом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Среди них - учет множества факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность, от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого", - добавил замглавы МИД РФ.

"Это - сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках. Мы свою позицию отформатировали и готовы ее излагать партнерам из США, других стран ядерной пятерки, будем это делать", - сказал он.

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Рябков также отметил, что Россия готова обсуждать новые разоруженческие договорённости с США, когда Вашингтон представит конкретные предложения, и изучает озвученные в СМИ идеи о заключении трехстороннего договора в области разоружения.

"Разумеется, мы предельно внимательно фиксируем и изучаем сигналы с американской стороны, в том числе тот сигнал, который транслировала телекомпания CNN со ссылкой на анонимных представителей администрации США ретранслировала в медийное пространство", - сказал Рябков на брифинге в пятницу.

"Российская Федерация будет готова к переговорам с американцами, когда такую готовность проявят США, и мы получим соответствующие предложения", - сказал Рябков, процитировав заявление президента России, сделанное 2 февраля после уведомления о выходе США из ДРСМД.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента ранее сообщил, что Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в Праге 8 апреля 2010 года; и отражает намерения сторон в течение семи лет сократить свои СНВ до установленных в этом документе уровней - по развернутым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР), баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) - 700 единиц; по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц; по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет. Во вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.

РФ США ДРСМД

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