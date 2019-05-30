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В Ассоциации по контролю над вооружениями США не увидели нарушений Россией ДВЗЯИ

В Ассоциации по контролю над вооружениями США не увидели нарушений Россией ДВЗЯИ
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, обвиняя Россию в возможных нарушениях ею условий Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), не привели в пользу этих обвинений никаких доказательств, говорится в распространенном заявлении американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Она напоминает, что глава Разведывательного управления минобороны США генерал Роберт Эшли, выступая в Институте Хадсона, заявил, что "Россия, вероятно, не соблюдает установленный мораторий в части, касающейся стандарта "нулевой мощности" - ядерных зарядов малой мощности.

Позднее он под давлением со стороны журналистов, требовавших доказательств, был вынужден изменить формулировку, пояснив, что Россия располагает "потенциалом" для таких испытаний, который также есть у Китая и США.

"Он не сказал, что Россия проводила и проводит такие испытания", - говорится в заявлении Ассоциации. Она добавила, что "нет никаких публичных свидетельств, которые подкрепили бы обвинения России в проведении нелегальных испытаний, не привел фактов и генерал Эшли".

В заявлении напоминается, что Россия подписала и ратифицировала ДВЗЯИ, в то время как Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали договор.

"Наиболее эффективным способом для Соединенных Штатов обеспечить соблюдение стандарта нулевой мощности является поддержка администрацией Трампа и сенатом США ратификации договора и содействие его вступлению в силу. Это позволит настаивать на проведении краткосрочных инспекций на местах для обнаружения и предотвращения любых возможных махинаций (с соблюдением договора - ИФ)", - заявляет Ассоциация.

США РФ ДВЗЯИ

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