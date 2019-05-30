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Зеленский рассказал представителю США, что Украина ведет сразу две войны

Зеленский рассказал представителю США, что Украина ведет сразу две войны
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом обсудил ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

"Вопрос, который поднимался во время встречи, - ситуация в Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего, о прекращении огня и обмене заложниками", - сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг.

Говоря о внеочередных парламентских выборах на Украине, Зеленский пояснил: "Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать".

"У нас две войны - война с Россией, и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей.

Ранее Зеленский отверг возможность переговоров с РФ. 23 мая, отвечая в четверг на вопрос журналистов перед началом выступления на iForum 2019 в Киеве, будут ли переговоры с Россией, Зеленский сказал: "Нет".

А также он сообщил, что хочет вынести на референдум вопрос о заключении мира с Россией. Он подчеркнул, что это не является законодательной инициативой.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский США

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