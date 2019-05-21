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В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и не поможет урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления Зеленского на встрече в понедельник с представителями США и другими участниками его инаугурации о необходимости усиления санкций против России со стороны США.

"А главное, - подчеркнул Песков, - это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей".

"Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Украина Владимир Зеленский

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