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Зеленский выступил за продолжение санкций против России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения санкций против России до возвращения всех "оккупированных украинских территорий".

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве в пятницу.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

Президент также сказал, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это "второй фронт для Украины".

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили поддержку усилий Киева по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.

По его словам, Украина продолжит движение к углублению интеграции с ЕС и НАТО.

Украина Владимир Зеленский РФ

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