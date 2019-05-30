Япония отказалась считать размещение американских систем ПРО угрозой для России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Размещенные в Японии американские противоракетные комплексы Aegis ("Иджис") не представляют угрозу для России, заявил глава японского Минобороны Такеси Ивая.

"Я объяснил принятые в прошлом году основные положения программы национальной обороны, и еще раз особо подчеркнул, что система противоракетной обороны (ПРО) нашей страны, включая комплексы Aegis, представляют собой чисто оборонительную систему, которая не ставит Россию под угрозу", - сказал Ивая в Токио по итогам японо-российских переговоров в формате "2+2" (министры обороны и иностранных дел).

Российская сторона, между тем, выразила Токио озабоченность в связи с планами развертывания элементов глобальной американской ПРО, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили нашу озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе в связи с планами развертывания элементов глобальной ПРО США на японской территории", - сказал российский министр.

При этом в Токио вновь назвали неприемлемым с юридической точки зрения размещение российских истребителей на южных Курильских островах. Сергей Лавров подчеркнул в ответ, что Россия работает на своей территории и делает это на основе международного права.

"Как сказал министр Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южнокурильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию о том, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как собственно говоря, это и принято на основе международного права", - сказал Лавров.

В августе прошлого года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.