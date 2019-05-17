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Министры Совета Европы заявили о важности членства России в ПАСЕ для защиты прав граждан

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Участники заседания комитета министров Совета Европы в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ, заявил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас.

"Хорошие новости - мы согласились с тем, что России следует остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, поскольку это сохранит право миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека", - приводит МИД ФРГ в твиттере заявление Мааса.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении работы в Совете Европы "на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи".

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В апреле в Страсбурге были приняты резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

ПАСЕ ЕСПЧ

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