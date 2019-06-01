В Госдуме не исключили участия делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ и встречи с руководством ассамблеи по итогам заседания регламентного комитета, которое запланировано на понедельник.

"Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям", - сказал он журналистам в субботу.

"Не исключаю, что по итогам заседания регламентного комитета может пройти также встреча парламентариев РФ с руководством ПАСЕ, - отметил депутат. - Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения. Это нужно не только России, это необходимо, прежде всего, Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия".

Он заявил, что для возвращения российской делегации в ПАСЕ потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года.

В настоящее время полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии.

"Сейчас ведутся переговоры с представителями политических групп, - сказал Слуцкий. - В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом".

Он напомнил, что на июньской сессии (24-28 июня) состоятся выборы Генерального секретаря Совета Европы.

"Участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией, - сказал депутат. - Это понимают и в Москве, и, надеюсь, в Страсбурге".

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в Совет Европы.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях Совета Европы и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.