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Володин анонсировал начало консультаций об участии России в летней сессии ПАСЕ

Переговоры начнутся 10 июня, окончательное решение будет принято по их итогам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Госдума 10 июня начнет консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возможном участии России в июньской сессии ассамблеи. По итогам переговоров может быть направлена заявка об участии в сессии, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

На консультациях будет обсуждаться вопрос об обеспечении равных прав делегаций. "Для нас важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в Уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте Парламентской ассамблеи", - сказал он.

Со стороны Думы в переговорах будет участвовать вице-спикер Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Также в консультациях примут участие представители Совета Федерации.

Ранее Слуцкий говорил, что Россия примет участие в сессии, если ПАСЕ в первый же день примет решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям. Для возвращения российской делегации в ПАСЕ потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года, добавил он.

Россия не участвует в сессиях ПАСЕ с тех пор, как в апреле 2014 года ее делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма к России и событий в Донбассе. Россия перестала выплачивать взносы в Совет Европы. Как условие для возобновления выплат и возвращения делегации в ассамблею настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях Совета Европы и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

ПАСЕ Вячеслав Володин Госдума Совет Федерации Петр Толстой леонид Слуцкий

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