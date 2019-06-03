Пять человек погибли при разгоне протестов в Хартуме

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли в столице Судана Хартуме после того, как суданские силы безопасности попытались разогнать лагерь оппозиционеров в центре города, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на организаторов протестов.

Также сообщается о большом числе пострадавших, но сколько именно человек получили ранения, пока неизвестно.

На месте событий были слышны взрывы и пулеметная стрельба.

Журналист AP сообщил, что суданские военные блокируют дороги, ведущие к месту скопления демонстрантов, а гражданским лицам запрещено появляться на улицах города.

Ранее Al Jazeera сообщила, что эта силовая акция была предпринята после того, как правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.