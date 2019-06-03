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Пять человек погибли при разгоне протестов в Хартуме

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли в столице Судана Хартуме после того, как суданские силы безопасности попытались разогнать лагерь оппозиционеров в центре города, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на организаторов протестов.

Также сообщается о большом числе пострадавших, но сколько именно человек получили ранения, пока неизвестно.

На месте событий были слышны взрывы и пулеметная стрельба.

Журналист AP сообщил, что суданские военные блокируют дороги, ведущие к месту скопления демонстрантов, а гражданским лицам запрещено появляться на улицах города.

Ранее Al Jazeera сообщила, что эта силовая акция была предпринята после того, как правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Хартум Судан

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