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Полиция и военные разогнали протестующих в центре Хартума

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суданские полиция и военные приняли меры против демонстрантов, которые в течение нескольких недель проводили акции протеста у министерства обороны страны, сообщает в понедельник "Би-Би-Си" со ссылкой на заявление оппозиции.

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"Силы быстрого реагирования, армия, полиция и батальоны ополчения разогнали сидячую мирную акцию протеста", - говорится в заявлении Альянса за свободу и перемены.

Отмечается, что возле Минобороны Судана не осталось никого из демонстрантов, кроме погибших. По последним данным, число жертв достигает 13 человек.

Утром в понедельник в Хартум ввели силы спецназа. Перед этим правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

Однако суданские военные опровергли информацию о том, что они применили силу против протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Хартум Судан

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