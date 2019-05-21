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Лидер "Океана Эльзы" зарегистрировал партию для участия в выборах в парламент Украины

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Украины перерегистрировало политическую партию, созданную в 2015 году, в партию "Голос" Святослава Вакарчука, теперь политическая сила музыканта может участвовать в ближайших парламентских выборах.

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"Хорошие новости: все бюрократические барьеры преодолены - сегодня от министерства юстиции получили документы о перерегистрации партии", - сказано в сообщении партии "Голос" на странице в фейсбуке во вторник.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного, и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - пояснила руководитель штаба партии Юлия Клименко.

20 мая Вакарчук заявил, что возглавляемая им политическая сила будет принимать участие в ближайших выборах в Верховную раду Украины и потребовал изменить избирательную систему перед выборами на пропорциональную и с открытыми списками.

Вакарчук - украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы "Океан Ельзи" (русскоязычное написание - Океан Эльзы). Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.

Украина Святослав Вакарчук Океан Эльзы

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