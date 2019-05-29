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Вакарчук отправится в музыкальный предвыборный тур по Украине

В середине мая лидер рок-группы "Океан Эльзы" объявил о начале политической карьеры и создал партию

Вакарчук отправится в музыкальный предвыборный тур по Украине
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук анонсировал проведение "Большого тура перемен", с которым намерен объехать всю Украину.

"Святослав Вакарчук: Я зову в Большой Тур Змин, с которым мы объедем всю страну. С запада на восток, с севера на юг. Будет много живого человеческого общения и будет много рок-н-ролла! Давайте покажем, насколько громок наш голос, когда мы вместе!", - сообщается в фейсбуке партии "Голос" в среду вечером.

Партия "Голос" намерена участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

В середине мая Вакарчук объявил о начале политической карьеры и чуть позже зарегистрировал партию "Голос" для участия в парламентских выборах.

Украина Святослав Вакарчук

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