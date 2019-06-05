Поиск

Северная Корея призвала США изменить позицию в переговорах по денуклеаризации

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея призывает США отказаться от нынешнего способа ведения переговоров по денуклеаризации и продолжить обсуждения при помощи нового подхода, следует из заявления представителя МИД КНДР, опубликованного ЦТАК.

"Уже почти год прошел с момента объявления исторического совместного заявления КНДР и США от 12 июня. США следует должным образом оглянуться на прошедший год и поразмыслить о том, каким будет правильный стратегический выбор, пока не стало слишком поздно", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что "США было бы разумно изменить свой нынешний метод расчета" и ответить на запрос КНДР как можно скорее.

"Вызывает сожаление тот факт, что за последний год Соединенные Штаты стали еще более откровенны в своем плане подавления нас силой, сознательно отворачиваясь от осуществления совместного заявления КНДР и США и лишь настаивая на нашей односторонней сдаче ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время второго саммита КНДР - США Вашингтон совершил "большую ошибку", настаивая на "первоочередном ядерном разоружении".

"Совместное заявление КНДР и США от 12 июня - это обязательство, которое обе страны взяли на себя перед миром и человечеством, и это задача, за которую обе стороны должны нести совместную ответственность", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, КНДР неизменно придерживается позиции, объявленной в заявлении от 12 июня 2018 года. Однако, если США "не выполнит свои обязательства и продолжит прибегать к враждебной политике", то судьба переговоров бесперспективна.

"Будет ли совместное заявление КНДР и США от 12 июня оставаться эффективным или окажется просто чистым листом бумаги, зависит от того, как США отреагируют на нашу справедливую и разумную позицию", - уточняет представитель МИД.

Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Через несколько дней Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

США КНДР

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Число погибших в результате разгона протестов в Судане выросло до 60

Китай заблокировал принятие СБ ООН заявление для прессы по Судану

Российский Су-35 три раза перехватил самолет США над Средиземным морем

Российский Су-35 три раза перехватил самолет США над Средиземным морем

Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Число жертв крушения прогулочного катера в Венгрии возросло до 11

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');