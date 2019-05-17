В Кремле потребовали от Совета Европы равных прав для РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Москве подтвердили заинтересованность в работе в органах Совета Европы, но на условиях равноправия.

"Позиция РФ была абсолютно исчерпывающей. Она понятна и последовательна: Москва заинтересована в работе в ПАСЕ, в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может быть реализована только на равноправной основе", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление комитета министров Совета Европы о равноправии стран-участниц организации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации .

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий констатировал, что представленное в пятницу заявление Комитета министров Совета Европы о том, что все страны должны иметь возможность участвовать в работе организации на равных условиях, не решает главного вопроса, поставленного РФ.

"Сказать, что у нас этот документ является чем-то прорывным, я не могу. Мы ожидали, что конференция в Хельсинки, которая завершает председательство в Комитете министров, примет нечто подобное, конечно, с учётом желания не допустить выхода России из Совета Европы, о том, что приветствуются все страны, приветствуются все делегации. Но прорыва в нашей системе координат не наступило даже близко", - сказал Слуцкий "Интерфаксу".

Он напомнил, что "для России условием является исключение дискриминационных норм о лишении страновых делегаций, сформированных национальными парламентами, полномочий или их части в регламенте ПАСЕ".

"Вот наше условие - оно не выполнено. Мы ходим вокруг и около на самом высоком уровне, приветствуем все делегации. Но это совсем не исключает возможности постановки в ПАСЕ нашими заклятыми оппонентами, украинцами или кем-то другим, иного расклада сейчас или в будущем", - отметил председатель комитета.