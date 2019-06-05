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В Раде призвали к переаттестации полицейских после гибели ребенка под Киевом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал правоохранительным органам оперативно расследовать преступление, повлекшее гибель ребенка в Переяславе-Хмельницком, и провести аттестацию полицейских.

"Комитету взять на контроль расследование указанного преступления. Министру внутренних дел, главе Национальной полиции, генеральному прокурору, директору ГБР - обеспечить надлежащие условия для быстрого и объективного расследования", - сказал глава комитета Андрей Кожемякин.

"Рекомендовать министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, главе Нацполиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции в соответствии с действующим законодательством", - сказал Кожемякин.

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Он отметил, что баллистическая экспертиза может проводиться на протяжении как минимум нескольких месяцев, в данном случае этот процесс не должен затянуться.

Гибель мальчика

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик попал в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и переломом височной кости. Травмы ребенок получил во дворе рядом со своим домом.

Позже правоохранительные органы заявили о возможной причастности двух полицейских к нанесению этому мальчику огнестрельных ранений. Было установлено, что сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха пили спиртное, а потом решили пострелять по металлическим банкам и другим предметам. Одна из пуль попала в мальчика, находившегося на детской площадке, и вечером 3 июня он умер в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

4 июня суд в Киеве арестовал этих полицейских на два месяца без возможности внесения залога.

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